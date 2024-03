Jogador de futebol preso durante partida em MG é apontado como chefe do tráfico no ES

(Foto: Leitor)- Segundo a Polícia Civil, ele fazia parte do Primeiro Comando da Capital (PCC) e, mesmo morando na Serra, atuava no tráfico na cidade de Laranja da Terra.

O jogador de futebol de 24 anos, do Esporte Clube de Mutum, time de Minas Gerais, preso durante uma partida no último domingo (3), atuava como chefe do tráfico de drogas e tinha um mandado de prisão expedido pela Vara de Laranja da Terra, cidade no Noroeste do Espírito Santo.

A informação foi passada pela Polícia Civil capixaba. Segundo a polícia, o jogador era um dos alvos que restavam de uma operação realizada na última terça-feira (27), em Laranja da Terra, no Noroeste do Espírito Santo. O nome dele não foi divulgado.

>> Quer receber nossas notícias 100% gratuitas? Participe da nossa comunidade no WhatsApp ou entre no nosso canal do Telegram!

Ele atuava como chefe do tráfico de drogas de uma das organizações criminosas na região de Laranja da Terra, mesmo morando no município da Serra, na Grande Vitória.

O jogador, de acordo com as investigações policiais, fazia parte do Primeiro Comando da Capital (PCC) e foi responsável por realizar de uma tentativa de homicídio contra um integrante de grupo rival em Laranja da Terra. O caso foi registrado no dia 4 de fevereiro deste ano.

Veja o momento da prisão do jogador:

Fonte: Folha Vitória e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 07/03/2024/15:31:03



O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...