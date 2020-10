Aposta única leva prêmio de R$ 100 milhões da Mega-Sena

Jogo vencedor foi feito na cidade de Abreu e Lima (PE) (Foto:Reprodução)

Uma aposta simples de Abreu e Lima (PE) acertou as seis dezenas da Mega-Sena e vai receber o prêmio de R$ 103,02 milhões. A aposta foi feita na Abreu e Lima Loterias na cidade pernambucana.

O sorteio foi realizado nesta quarta-feira, às 20h, no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo.

As dezenas sorteadas no concurso 2.306 foram as seguintes: 03 – 19 – 28 – 33 – 57 – 58.

A quina teve 258 apostas vencedoras, cada apostador vai receber um prêmio de R$ 28.428,45. A quadra registrou 15.713 ganhadores. Eles vão receber cada um R$ 666,83.

De acordo com a Caixa, a estimativa para o próximo concurso, no sábado (10), é R$ 3 milhões.

