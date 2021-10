Aprenda a identificar a doença que afeta a visão dos bovinos

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Por:Augusto Rodrigues (DOL), com informações do Lab Gard

Geralmente, o tratamento é feito com antibióticos e produtos de uso tópico, como o Terragard spray, uma solução antimicrobiana, anti-inflamatória e cicatrizante. Após a limpeza da região com solução fisiológica ou oftálmica, a medicação deve ser aplicada diretamente nos olhos dos animais. O processo deve ser feito uma vez ao dia, até a completa cura da lesão ou a critério do médico veterinário.

Altamente contagiosa e amplamente disseminada entre os animais, ela raramente leva à morte, mas pode causar perdas produtivas elevadas para os criadores. Isto porque além das despesas com o tratamento de vários animais, gera perda de peso do rebanho e queda na produção de leite. Confira o que dizem os especialistas sobre como ocorre a transmissão, reconhecimento de sintomas e tratamento.

Artigo publicado em 2018 pelo laboratório Lab Gard trata sobre a ceratoconjuntivite infecciosa, doença que causa infecção nos olhos de ovinos e bovinos de todas as idades. Também conhecida como “pinkeye”, a enfermidade é causada por bactéria e pode aparecer em qualquer época do ano, sendo muito comum entre os rebanhos.

