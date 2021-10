Menores são detidos com bebida alcoólica, dirigindo veiculo sem autorização em Novo Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Por:Jornal Folha do Progresso com informações da PM

Com a ciência do Conselho Tutelar, a menor Infratora foi encaminhada, com o veículo, para a Delegacia de Polícia para os procedimentos legais cabíveis.

Por volta da 01h00mn desta quinta-feira 28 de outubro de 2021 – Uma hora após a ocorrência – policiais flagram o veículo Troller 4×4 , de cor branca em alta velocidade pela BR 163, próximo ao posto Maria Bonita, rodovia esta que circula muitas carretas e possuem índice de acidentes muito alto. O veículo foi interceptado sendo constatado que a motorista do veículo era uma menor de idade de iniciais M. S. Z, não habilitada. No veículo estavam outras pessoas, inclusive o irmão da menor Infratora e um litro de whisky.

Menores são detidos com veículo sem autorização colocando em risco as suas vida e de terceiros. (Foto:Divulgação PM)

