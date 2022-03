Árbitro paraense volta ao lar após 6 dias desaparecido

(Foto: Reprodução) – O árbitro Juscelinho Oliveira, que apita jogos de campo e salão em Castanhal, estava desaparecido deste o dia 23 de fevereiro e retornou para casa nesta segunda-feira.

O árbitro de futebol, Juscelino Oliveira, que apita jogos de campo e salão no município de Castanhal, saiu de sua residência na última quarta-feira (23), por volta das 14h, e não retornou mais. A família entrou em desespero e fez um apelo nas redes sociais, já que ele saiu de casa dizendo que iria apitar um jogo no interior e estava em uma motocicleta modelo Honda Biz de cor preta. (Com Informações de Correio do Norte)

“Não conseguimos nenhuma informação, por favor nos ajudem, estamos desesperados e vivendo o pior dilema de nossas vidas”, disse o filho do árbitro, Júnior.

REENCONTRO

O desespero do rapaz viralizou nas redes sociais em Castanhal, chegando inclusive em outros Estados como Amazonas. E, após seis dias desaparecido, Juscelino voltou para casa e reencontrou a família na manhã desta terça-feira (01). Os amigos registraram esse reencontro entre pai e filho, o qual despertou emoção e alivio nos familiares que estavam aflitos por sua ausência.

Segundo amigos próximos, Juscelino teria saído de casa para ‘esfriar a cabeça’ após problemas familiares em uma agrovila de Inhangapi. No local não havia área e ele acabou ficando sem comunicação, por isso, não conseguiu avisar a família sobre seu paradeiro.

