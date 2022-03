OLHARES PARA O BAIRRO PEIXOTINHO

Com sua mente perturbadora, sobe ao ponto em que se espera a piedade dos homens da lei, mas mesmo assim, acredita que o tempo se caleja na sensibilidade, em apagar a memória das Fubicas; que é de supor que com o passar dos anos desaparecesse aqueles espinhos, que a distância dos fatos enternece, com as construções luxuosas de prédio modernos expulsando aos poucos aquelas pessoas às descartes humano, e nesta sombra dos prédios dispersa a nudez da atual realidade; enfim, que se não ocupasse um pouco em escrever sobre este descarte humano nunca ninguém se lembrará disso: da vergonha humana… Aquilo acontecendo, buscaria satisfazer as ambições herdeiros de todos os desafetos de uma sociedade, em uma atividade externa do prestígio do poder público, que parece não se importar de fechar aquilo, com páginas de vidas sucumbidas…

Não é impossível que o deixemos como está. De um ou de outro modo, é muito bom as opiniões, tanto na ordem da sociedade, como na política. Algumas pessoas ali têm chegado ao extremo no estado mental e no físico. Não têm como ver aquilo chegando ao extremo e tratar como um simples produto, sendo que se trata de vidas que se ninguém fizer nada; com certeza vai reproduzir mais vidas chochas; mas é evidente que, surgirá alguém dentro do poder que ainda que este problema tão extremado traga para si mesmo e para a população uma resposta,

para concluir que mesmo sendo uma questão super delicada, onde se trata de vidas, o saber é o maior de tudo…Gratidão…

Por: Ironi Ribeiro Godinho ( ironir@gmail.com )

