EM BUSCA DO 16º TÍTULO

Argentina vence Canadá e vai decidir a Copa América de novo

Argentina vence Canadá por 2 a 0 e avança à final da Copa América. Gols de Álvarez e Messi. Decisão será no domingo, em Miami.

A Argentina confirmou seu favoritismo, na noite de terça-feira (9), e avançou a mais uma final de Copa América, a 30ª de sua história. A atual campeã derrotou o Canadá por 2 a 0, no MetLife Stadium, em East Rutherford, gols marcados por Julián Álvarez e Lionel Messi.

A decisão está marcada para domingo (14), às 21h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami Gardens. O adversário sairá do confronto entre Uruguai e Colômbia, que ocorrerá às 21h de quarta (10), no Bank of America Stadium, em Charlotte.

A edição deste ano da competição tem também equipes da Concacaf, a confederação que reúne as federações da América Central e da América do Norte, não só as da Conmebol, a confederação da América do Sul. E é disputada nos Estados Unidos, em operação comercial para fomentar o esporte no país, sede da próxima Copa do Mundo.

O Canadá aproveitou a oportunidade e fez uma competição satisfatória, mas não resistiu ao poderio dos campeões mundiais, que também o haviam derrotado na primeira rodada, também por 2 a 0. No confronto semifinal, o time vermelho até começou criando dificuldades para o adversário, com boa marcação.

Aos 23 minutos do primeiro tempo, porém, Rodrigo de Paul achou ótimo passe para Julián Álvarez, que dominou bem antes de bater na saída do goleiro Crépau. No início da etapa final, aos seis, Enzo Fernández ficou com sobra na área e finalizou. Lionel Messi fez o desvio na pequena área e marcou.

A Argentina, assim, vai em busca de seu 16º título da Copa América -o Uruguai, outro com 15 taças, divide com ela o posto de maior campeão do torneio. Já o Canadá voltará a campo no sábado (13), quando disputará o terceiro lugar contra o derrotado no embate entre uruguaios e colombianos.

ARGENTINA

Dibu Martínez; Montiel (Molina), Romero, Lisandro Martínez e Tagliafico (Otamendi); Enzo Fernández, De Paul e Mac Allister (Nico González); Messi, Di María (Palacios) e Álvarez (Lautaro Martínez). T.: Lionel Scaloni

CANADÁ

Crépeau; Johnston, Bombito, Cornelius e Davies (Osorio); Koné, Eustáquio (Choinière), Laryea (Ali Ahmed), Jonathan David (Oluwaseyi) e Shaffelburg (Millar); Larin. T.: Jesse Marsch

Local: MetLife Stadium, em Nova Jersey (EUA)

Árbitro: Piero Maza (CHI)

Assistentes: Claudio Urrutia (CHI) e Jose Retamal (CHI)

VAR: Juan Lara (CHI)

Cartões amarelos: Jonathan David, Eustáquio, Koné (CAN); Molina (ARG)

Cartões vermelhos: não houve

Gols: Álvarez (ARG), aos 22 min do 1° tempo; Messi (ARG), aos 5 min do 2° tempo

