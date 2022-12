Argentina vence e se classifica para oitavas da copa; Polônia fica com 2ª vaga e México cai

A Argentina venceu a Polônia por 2 a 0 nesta quarta-feira e garantiu sua classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo.

A partida ficou marcada por um amplo domínio da equipe de Lionel Scaloni, que ainda viu Messi desperdiçar pênalti na primeira etapa.

Com o triunfo, a Argentina chegou à liderança do grupo C, com seis pontos conquistados. A Polônia ficou na segunda colocação, com quatro pontos, assim como o México, que ficou atrás em saldo de gols (0 a -1). A Arábia Saudita ficou na lanterna da chave, com três unidades.

Os gols da Argentina foram marcados pelo meia Mac Allister e por Julián Álvarez, ambos anotados na segunda etapa.

No outro jogo da última rodada do grupo C, o México bateu a Arábia Saudita por 2 a 1. Com a combinação de resultados dos jogos desta quarta, a Argentina enfrentará a Austrália nas oitavas de final. A Polônia, por sua vez, enfrentará a França.

A Argentina fez um primeiro tempo de alto volume ofensivo, empurrando a Polônia para o campo defensivo. Os comandados de Scaloni dominaram a posse de bola e finalizaram muito mais.

Logo aos sete minutos, Messi arriscou sua primeira finalização para defesa de Szczesny, em chute fraco de fora da área. Logo em seguida, o craque argentino conseguiu boa arrancada pela esquerda e finalizou com força, para nova intervenção do arqueiro polonês.

Aos 17, Acuña levou perigo com finalização que passou próxima da meta polonesa. O lateral esquerdo voltou a assustar no minuto 28, com chute forte que por pouco não entrou.

O atacante Julián Álvarez recebeu bom passe de Mac Allister pelo setor esquerdo e finalizou para mais uma defesa de Szczesny.

A melhor chance da Argentina no primeiro tempo veio no minuto 38, com Lionel Messi. O craque perdeu um pênalti, parando em Szczesny, que pulou para o mesmo canto da batida e evitou o primeiro tento argentino

A Argentina abriu o placar logo no primeiro minuto da segunda etapa, com Mac Allister. O meia recebeu cruzamento rasteiro de Molina e bateu no canto, dessa vez sem chance para Szczesny.

Aos 15 minutos, quase Mac Allister foi às redes novamente, chutando me cima de Szczesny em distância semelhante.

O segundo gol da Argentina veio aos 22 minutos, com Julián Álvarez. O atacante do Manchester City recebeu passe de Enzo Fernández na grande área e finalizou no ângulo, sem chances para Szczesny.

Aos 25, Messi quase deixou seu gol, mas novamente parou no arqueiro polonês, em chute mascado da entrada da área.

Até o final do jogo, a Argentina seguiu em cima, mas não conseguiu ampliar o marcador. A Polônia terminou a partida com apenas quatro finalizações, sendo nenhuma no alvo. (Com informações do Gazeta Esportiva (foto: Fifa/Getty).

Jornal Folha do Progresso em 01/12/2022/09:49:11

