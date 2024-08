Olimpíadas de Paris 2024: Ouro à vista? Veja a agenda dos brasileiros nesta sexta (2)

Será que o dia vai ser bom? | Foto: Gaspar Nobrega, Miriam Jeske, Alexandre Loureiro. Luiza Moraes e Wander Roberto/COB

Confira os horários e modalidades dos atletas brasileiros nas Olimpíadas de Paris hoje, de judô a atletismo e mais. Acompanhe e torça pelo Brasil!

Os atletas brasileiros têm uma agenda cheia nesta sexta-feira (2) nas Olimpíadas de Paris, com diversas modalidades em disputa desde as primeiras horas da manhã até o final do dia.

De judô a atletismo, passando por natação, vôlei, tênis de mesa, ginástica, canoagem e muito mais, nossos competidores seguem em busca do primeiro ouro.

Confira os horários e as competições onde os brasileiros buscarão brilhar:

🥋 JUDÔ:

05h – +100kg masculino – Preliminares: Rafael Silva

05h – +78 feminino – Preliminares: Beatriz Souza

11h – +100kg masculino e +78kg feminino: Finais

🏃 ATLETISMO:

05h05 – Decatlo – 100m rasos: Balotelli

05h15 – Salto em altura feminino – Qualificatória: Valdileia Martins

05h55 – Decatlo – Salto em distância: Balotelli

07h15 – Decatlo – Arremesso do peso: Balotelli

13h – Decatlo – Salto em altura: Balotelli

13h15 – Salto triplo feminino – Qualificatória: Gabriele Santos

13h55 – Lançamento do disco feminino – Qualificatória: Andressa de Morais

14h45 – 800m feminino – Preliminares: Flávia Maria de Lima

15h10 – Arremesso do peso masculino – Qualificatória: Welington Morais

15h20 – Lançamento do disco feminino – Qualificatória: Izabela da Silva

15h50- Decatlo – 400m rasos: Balotelli

🏹 TIRO COM ARCO:

05h46 – Equipe Mista – Oitavas de final: Brasil x México

09h15- Equipe Mista: Quartas de final

10h31 – Equipe Mista: Semifinal

11h24 – Equipe Mista: Finais

🏀 BASQUETE:

06h – Masculino – Fase de Grupos: Brasil x Japão

🏊 NATAÇÃO:

06h – 100m borboleta masculino – Preliminares: Kayky Mota

06h40 – 800m livre feminino – Preliminares: Maria Fernanda Costa

07h03 – 4x100m medley misto – Preliminares: Brasil

16h – 100m borboleta masculino: Semifinal

🤸‍♀️ GINÁSTICA DE TRAMPOLIM:

07h – Feminino – Qualificatória: Camilla Lopes

08h50 – Feminino: Final

13h – Masculino – Qualificatória: Rayan Dutra

14h50 – Masculino: Final

⛵️ VELA:

07h05 – Regatas – ILCA 6: Gabriella Kidd

07h05 – Regatas – 470: Henrique Haddad/Isabel Swan

07h13 – Regata da medalha – 49erFX: Martine Grael/Kahena Kunze

07h20 – Regatas – ILCA 7: Bruno Fontes

🏐 VÔLEI:

08h – Masculino – Fase de Grupos: Brasil x Egito

🏓 TÊNIS DE MESA:

09h30- Simples Masculino – Semifinal: Hugo Calderano x Truls Moregard

🛶 CANOAGEM SLALOM:

10h30 – Caiaque Cross Masculino – Tomada de Tempo: Pepê Gonçalves

11h40 – Caiaque Cross Feminino – Tomada de Tempo: Ana Sátila

🥊 BOXE:

11h18 – 57kg feminino – Oitavas de final: Jucielen Romeu x Alyssa Mendoza

16h36 – 80kg masculino – Quartas de final: Wanderley Holyfield x Oleksandr Khyzhniak

🏐 VÔLEI DE PRAIA:

12h – Feminino – Fase de Grupos: Carol/Bárbara x Stam/Schoon

16h – Masculino – Fase de Grupos: Evandro/Arthur x Perusic/Schweiner

Fonte: Edição: Antônio Santos / DOL e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/08/2024/08:09:24

