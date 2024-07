Arlindo Cruz é internado após convulsões e nova infecção

Arlindo Cruz teve três convulsões | Foto: Reprodução

Em abril, o sambista passou 15 dias hospitalizado.

O Arlindo Cruz voltou a ser internado no Rio de Janeiro, a informação é da coluna Fábia Oliveira. O sambista foi levado novamente para o hospital Samaritano pelo enfermeiro do home care, que cuida do compositor em casa, no começo deste mês após passar mal em casa.

De acordo com as informações da colunista, Arlindo foi diagnosticado com uma infecção urinária, além disso ele estaria apresentando febre, glicose alta, pressão alta, arritmia cardíaca.

Com o quadro, o sambista chegou a ter três convulsões.

Arlindo Cruz passou 15 dias hospitalizado em abril deste ano. Ele tinha um quadro de bradicardia, condição em que o ritmo do coração encontra-se lento ou irregular.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/07/2024/07:55:02

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...