Ary Toledo, humorista popular no rádio e na TV, morre aos 87 anos

Foto: Reprodução | O humorista estava internado no Hospital Sírio-Libanês e faleceu na manhã deste sábado (12), por volta das 08h17. A morte foi confirmada pela família através do perfil oficial do humorista no Instagram e pela funerária responsável pelo preparo do corpo.

O humorista Ary Toledo, conhecido por suas piadas irreverentes e uma longa carreira na televisão e no rádio, morreu na manhã deste sábado (12), em São Paulo, aos 87 anos. Ele estava internado no Hospital Sírio-Libanês, no centro da capital paulista, e faleceu por volta das 08h17. A morte foi confirmada pela família através do perfil oficial do humorista no Instagram e pela funerária responsável pelo preparo do corpo.

“Com profundo pesar, anunciamos o falecimento de Ary Christoni de Toledo, um humorista brilhante que iluminou nossas vidas com seu talento e risadas. Que sua memória continue a trazer sorrisos a todos nós… Sentiremos a sua falta, Mestre”, dizia a publicação oficial nas redes sociais.

Nascido em 22 de agosto de 1937, na cidade de Martinópolis, no interior de São Paulo, Ary Toledo construiu uma carreira de sucesso marcada pelo humor afiado e o talento como contador de piadas. Passou a infância em Ourinhos e, aos 22 anos, mudou-se para a capital paulista, onde iniciou sua trajetória artística como cantor, humorista e ator.

Toledo trabalhou em importantes emissoras de televisão, como TV Tupi, Record e SBT. Ao longo de sua carreira, publicou vários livros de piadas, gravou discos e ficou conhecido por seus espetáculos de humor, sendo considerado um dos grandes nomes da comédia brasileira.

Além do humor, Ary Toledo foi casado por 40 anos com a diretora teatral Marly Marley, que faleceu em 2014, aos 75 anos.

Fonte: Metrópoles e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 13/10/2024/09:56:39

