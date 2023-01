Assaltantes amarram padres e roubam igrejas durante madrugada no Pará

(Foto:Reprodução) – Casos foram durante a madrugada em cidades diferentes. Em Belém, carro e equipamentos foram levados. Já em Parauapebas, os bandidos roubaram R$ 18 mil em dinheiro.

Duas igrejas foram invadidas e assaltadas na madrugada desta sexta-feira (27) no Pará. Em um dos casos, os assaltantes levaram R$18 mil em dinheiro. Em outro, padres chegaram a ser amarrados.

Em Belém, o assalto foi na Paróquia da Natividade do Senhor Jesus Cristo, que fica no conjunto Sideral, bairro Parque Verde.

Os criminosos entraram na casa paroquial e amarraram os padres. Eles varam carro, televisão e celulares.

Testemunhas informaram à Polícia que o local já teria passado por vários assaltos. Um dos casos equipamentos de som foram levados.

Já em Parauapebas, no sudeste do estado, o alvo foi a igreja de São Sebastião, que foi arrombada durante a madrugada.

Segundo a Polícia Civil, os criminosos tiveram acesso pelos fundos da igreja, que está em obras. Cerca de R$ 18 mil em dinheiro foram levados do cofre. O valor tinha sido arrecadado durante as festividades do padroeiro e era para concluir as obras no local.

Além do dinheiro, o equipamento que guarda as imagens do sistema de vigilância interno foi levado pelos criminosos.

A Polícia Civil informou que investiga ambos os casos. Em Belém, o assalto é investigado pela Delegacia da Cabanagem. Até então ninguém foi preso.

Informações que possam ajudar nas investigações devem ser repassadas pelo Disque Denúncia, no número 181. (Com informações do g1 Pará — Belém).

Jornal Folha do Progresso em 27/01/2023

