Assaltantes invadem joalheria em Santarém e levam quase R$ 500 mil em peças

Uma joalheria localizada no centro comercial de Santarém, no oeste paraense, foi alvo de dois assaltantes na tarde desta quarta-feira (13). Os criminosos aproveitaram o momento em que estavam apenas duas funcionárias da loja, que foram rendidas, e recolheram várias peças, entre anéis, pulseiras e cordões, avaliadas em R$ 500 mil. A dupla conseguiu fugir levando os produtos. As informações são do portal G1 Santarém.

Esse foi o terceiro assalto a joalherias registrado somente este ano em Santarém. O caso foi registrado na 16ª Seccional de Polícia Civil, mas, até o momento nenhum dos envolvidos foi preso. Segundo o titular da Delegacia de Repressão a Roubos (DRR) do município, Gilvan Almeida, as equipes seguem em diligências na busca pelos acusados.

A ação dos criminosos foi capturada pelas câmeras de segurança do estabelecimento e devem ajudar a Polícia a identificar os autores. “Os estabelecimentos têm sido alvo fácil de criminosos pela facilidade do acesso às joias. Essa é uma joalheria com balcão na beira da calçada, no Centro, sem segurança e nenhum obstáculo. Fica muito fácil a ação, em menos de dois minutos eles limparam os balcões”, disse o delegado.

