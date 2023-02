Cigarro contrabandeado do Suriname é apreendido no Pará; um barco e três pessoas foram presas

Cigarro contrabandeado do Suriname é apreendido no Pará — Foto: Ascom Polícia Federal no Pará

Operação da Polícia Federal ocorreu na entrada da baía de Guajará Mirim, próximo ao Marajó e apreendeu 350 caixas de cigarro.

Uma embarcação foi apreendida e três pessoas foram presas por contrabando ilegal de cigarro, em operação realizada pela Polícia Federal (PF) na entrada da baía de Guajará Mirim, próximo ao município de Ponta de Pedras, no Marajó.

A interceptação aconteceu na noite de quarta-feira (22), após uma embarcação ter saído do município de Abaetetuba, Nordeste do Pará, rumo ao encontro de um navio em alto mar, onde recebeu diversas caixas de cigarro falsificados.

A Polícia Federal abordou o barco no caminho de volta a Abaetetuba e conseguiu apreender cerca de 350 cigarros contrabandeados com possível origem da região de Paramaribo, no Suriname.

O três tripulantes da embarcação foram autuados em flagrante por contrabando majorado, já o barco, clandestino, e a mercadoria falsificada foram levados à alfândega do Porto de Belém, para laudo da Receita Federal.

A ação foi feita pela Delegacia de Repressão a Crimes Fazendários da PF, teve apoio de informações da ABIN (Agência Brasileira de Inteligência) e foi feita com lancha própria do Núcleo Especial de Polícia Marítima (Nepom), junto com o Grupo de Pronta Intervenção (GPI), ambos também da PF no Pará.

Por:Jornal Folha do Progresso/Com informações do g1 Pará — Belém em 23/02/2023/15:24:29

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...