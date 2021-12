Associação dos Produtores Rurais Nova Vitória de Novo Progresso é reconhecida na ALEPA

Ex-Superintendente do Incra Elizângela Gemaque de Almeida com diretoria da APRNS ,Marcia, Hodeti e Suedinha em Santarém – (Foto:Reprodução) –

A Associação dos Produtores Rurais Nova Vitória – APRNS do município de Novo Progresso, é reconhecida de utilidade pública estadual em uma proposição de autoria do deputado Hilton Aguiar (DEM).

Foi aprovado o Projeto de Utilidade Pública, de autoria dos deputados Hilton Aguiar (DEM). O PL reconhece de utilidade pública estadual a Associação dos Produtores Rurais Nova Vitória – APRNS do município de Novo Progresso, com sede no Assentamento Terra Nossa no município de Novo Progresso (Assentamento Terra Nossa, Km 995, Br 163)

O PL foi aprovado em votação na sessão plenária da Assembleia Legislativa.

Por:Jornal Folha do Progresso

