Prefeitura põe fim ao impasse e fornece remédio de alto custo para progressense com leucemia

Ressalte-se que a medicação é a única capaz de refrear a doença e a sua ausência implicará a morte do ex secretário, fato este conhecido pela prefeitura e dolosamente negligenciado. (rede social)

A família do ex-secretário Eugenio Rempel, acusou a Prefeitura de Novo Progresso de não cumprir com decisão judicial, o paciente estava morrendo com o descaso público.

Decisão impõe que medicamento, que custa R$ 30 mil, seja fornecido gratuitamente. Ex secretario está internado na rede pública do município de Santarém em tratamento contra doença.

(Foto:Redes Sociais) – Após Justiça determinar que Prefeitura de Novo Progresso forneça remédio de alto custo para paciente com leucemia e não ter atendido a demanda, família foi as redes sociais e denunciou o descaso.

