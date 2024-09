Ataque a tiros em escola dos EUA deixa ao menos 2 mortos

(Foto: Guns Power/Divulgação) Presidente Joe Biden acompanha a situação no estado da Geórgia.

Pelo menos duas pessoas foram mortas e outras quatro ficaram feridas durante um ataque a tiros na Apalachee High School, em Winder, no estado da Geórgia, nos Estados Unidos, nesta quarta-feira (4).

De acordo com comunicado, a polícia foi acionada por volta das 10h23 da manhã (horário local) e enviou dezenas de agentes até a instituição. Um dos feridos precisou ser transferido para um hospital por helicóptero.

“Aproximadamente às 10h23, policiais de diversas delegacias e bombeiros foram enviados à escola devido a um relato de tiroteio”, diz a nota do gabinete do xerife local.

As autoridades informaram que o suposto atirador foi detido e os estudantes foram evacuados. Até o momento, não há detalhes sobre as causas do ataque. A Apalachee High School permanece fechada e cercada por uma forte presença policial.

Segundo a Casa Branca, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, foi informado sobre o tiroteio na escola secundária e está acompanhando a situação.

Já o governador da Geórgia, Brian Kemp, direcionou todos os recursos estaduais disponíveis e pediu a todos os georgianos que se juntem “em orações pela segurança daqueles em nossas salas de aula, tanto no Condado de Barrow quanto em todo o estado”.

Fonte: Portal Terra e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/09/2024/13:52:30

