Ataque de pit bull deixa duas pessoas feridas em Bragança, nordeste do Pará

Foto: Reprodução | Animal ainda teria mordido outro cachorro durante os ataques.

Duas pessoas ficaram feridas após serem atacadas por um cachorro da raça Pit Bull, no conjunto João Mota II, no município de Bragança, região nordeste do estado, no último sábado (26).

De acordo com informações preliminares da Polícia Militar cedidas à reportagem da TV Liberal, uma guarnição foi acionada por moradores para conter um cachorro que estava na rua atacando pessoas.

Ao chegarem no local, os agentes avistaram o animal correndo atrás de moradores e ainda flagraram ele atacando um outro cachorro que tentava se esconder em uma residência.

Na ação, um homem teve ferimentos nas mãos e nas coxas e os machucados da segunda vítima assim como as do cachorro atacado não foram divulgados.

O pit bull precisou ser imobilizado com uma corda pelos agentes de segurança e o dono dele foi convidado a comparecer no local para prestar depoimento sobre a fuga do animal, uma vez que ainda não foi esclarecido se ele se soltou ou se estava passeando com o proprietário sem os equipamentos de segurança, como corrente e focinheira.

