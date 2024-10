Polícia prende andarilho suspeito de matar 10 pessoas em Goiás

Foto: Reprodução | Entre os crimes, suspeito matou três colegas em casa de acolhimento em Senador Canedo, segundo a polícia. Homem é investigado por diversos crimes desde 2015.

Um andarilho suspeito de matar 10 pessoas foi preso em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal. Segundo a Polícia Militar (PM), Antônio Luís Amorim Barbosa é investigado por diversos crimes desde 2015 e já chegou a ser preso. O assassino ficou conhecido como o “Andarilho de Goiás”.

Em nota, a Defensoria Pública do Estado de Goiás (DPE-GO), que atuou na audiência de custódia de Antônio Luís, informou que o representou, cumprindo seu dever legal e constitucional de garantir a defesa de pessoas que não tenham condições de pagar por um profissional particular. Em complemento, destacou que se manifestará sobre o caso somente nos autos do processo.

Antônio Luís foi preso no último sábado (26), no Jardim Ingá, após uma denúncia. O tenente César Chicarolli, da Rotam, explicou que Antônio possui uma ficha criminal extensa, com oito homicídios, dois roubos seguidos de morte e um caso de lesão corporal, evidenciando o seu alto grau de periculosidade.

O tenente relatou que recentemente o suspeito assassinou três colegas com quem morava em uma casa de acolhimento em Senador Canedo, na Região Metropolitana da capital. “Ele morava com essas outras três vítimas, eles recebiam comidas de outras pessoas. Elas foram mortas a facadas”, explicou o tenente César Chicarolli.

Após o triplo homicídio em Senador Canedo, uma força-tarefa integrada de segurança pública foi montada para capturá-lo. De acordo com a PM, ao ser abordado, o suspeito mentiu o nome e usava um documento falso para tentar escapar da polícia.

A reportagem pediu detalhes do caso aos delegados de Luziânia, cidade onde Antônio foi preso, mas não teve retorno até a última atualização desta reportagem.

