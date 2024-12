VÍDEO: Vigilante é morto dentro de ginásio da Uepa e tem arma roubada, em Belém | PA

Assassinos já chegaram atirando em vigilante da UEPA para depois roubar a arma. (Foto: Reprodução /Redes Sociais)

Ação aconteceu às 15h35 desta segunda-feira (02/12) na portaria de entrada, na avenida João Paulo II.

O vigilante Ciranildo Noronha Corrêa da Universidade do Estado do Pará (Uepa), foi assassinado na tarde desta segunda-feira (02/12), no ginásio da Escola de Educação Física. O crime ocorreu na entrada, na avenida João Paulo II, no bairro do Marco, em Belém. Dois homens em uma moto entraram no lugar já atirando contra o segurança. A ação rápida durou apenas 15 segundos e foi filmada pelas câmeras de segurança. O homicídio do vigilante comoveu a comunidade acadêmica da UEPA.

Segundo relatos de testemunhas, dois criminosos chegaram no local em uma motocicleta. O passageiro, armado, desceu do veículo, entrou no ginásio já com a arma em punho. O espaço estava movimentado com vários estudantes e pessoas conversando na entrada. Após efetuar os disparos, o garupa roubou a taser (arma de choque) do vigilante enquanto o comparsa faz uma manobra para voltar pelo portão. O passageiro volta para a moto e os dois fogem em rumo desconhecido pelo mesmo lugar que entraram.

Informações iniciais indicavam que a arma de fogo de Ciranildo também havia sido levada, mas a polícia encontrou o armamento no local durante a perícia. Funcionários tentaram socorrer o vigilante, mas ele já estava morto.

As imagens mostram os assassinos vestindo shorts pretos e sandálias. O condutor da moto veste uma camisa azul de manga curta e o garupa, que atirou no vigilante, uma camisa vermelha de manga curta. Os dois estavam de capacete durante o crime. A moto preta estava sem placa.

A Polícia Científica esteve no ginásio para realizar a perícia e coletar elementos que possam ajudar na investigação. Até o momento, a motivação do crime e a identidade dos assassinos permanecem desconhecidas. A Polícia Civil está analisando as imagens de segurança e trabalhando no caso, mas nenhuma prisão foi efetuada até agora.

Vigilante é morto dentro de ginásio da Uepa e tem arma roubada, em Belém | PA Leia mais: https://t.co/RxZU4XWLZ6 pic.twitter.com/vc0YFpvCBM — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) December 2, 2024

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.

