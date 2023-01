Atentado com homem-bomba deixa pelo menos 40 mortos em mesquita no Paquistão

(Foto:@ajplus/Twitter) – A maioria das vítimas fazia parte da policia, tendo em vista que a mesquita ficava em uma zona residencial e de treinamento da corporação; Talibã paquistânes assumiu a autoria do crime

Um ataque suicida deixou mais de 40 pessoas mortas em uma mesquita localizada na cidade de Peshawar, no Paquistão, nesta segunda-feira, 30 de janeiro.

O comandante do Talibã paquistânes, Sarbakaf Mohmand, assumiu a responsabilidade da organização pelo ataque.

A mesquita ficava localizada dentro de um centro residencial e de treinamento policial. A maioria das vítimas fazia parte da instituição. Além dos 44 mortos, pelo menos outras 150 pessoas ficaram feridas. Ainda não se sabe como o homem-bomba conseguiu adentrar o local, tendo em vista que o prédio ficava em uma zona de alta segurança.

Diversos feridos estão em estado crítico, podendo elevar ainda mais o número de mortos. Mais de 300 pessoas estavam no prédio quando ocorreu a explosão. Uma fonte local informou que várias pessoas ficaram feridas com o desabamento do telhado do prédio.

Por conta disso, equipes de resgate faziam a remoção de escombros com velocidade, com o objetivo de encontrar pessoas ainda com vida. Veja o vídeo de um resgate que ocorreu 10h após o atentado:

O comandante do Talibã paquistânes assumiu a autoria do atentado em uma publicação no Twitter. Em março de 2022, a mesma cidade foi alvo de outro ataque terrorista, onde 56 pessoas morreram e quase 200 ficaram feridas.

A organização terrorista assumiu a autoria de diversos atentados, entre eles o de Malala Yousafzai, ativista paquistanesa que ganhou o Prêmio Nobel em 2012. O ataque desta segunda-feira ocorreu após o governo anunciar um cessar-fogo em novembro de 2022. Veja como ficou a mesquita após o atentado: (Com informações de Gabriel Mansur).

30/01/2023

