Atirador no Espírito Santo é filho de PM e usou armas do pai durante ataque a escolas

Adolescente, de 16 anos, usava roupa camuflada com suástica, além de máscara no rosto (Foto:Reprodução/Redes sociais)

Atirador no Espírito Santo Atirador atacou duas escolas no Espírito Santo e deixou três pessoas mortas

Adolescente de 16 anos e filho de policial militar. Esse é o perfil do autor do ataque a duas escolas de Aracruz, no Espírito Santo, que usou as armas do pai na ação que deixou duas professoras e uma aluna, de 12 anos, mortas.

Leia mais:Ataque em escolas deixa três mortos e nove feridos em Aracruz, no ES

De acordo com o governador reeleito do Estado, Renato Casagrande (PSB), o atirador foi apreendido na casa em que mora e se manteve calmo. O jovem estudou até junho deste ano no primeiro colégio a ser invadido, a Escola Estadual Primo Bitti, localizada no Coqueiral. Já a segunda unidade de educação a ser atacada foi o Centro Educacional Praia de Coqueiral, que fica a cerca de um quilômetro de distância da primeira. Em depoimento a polícia, segundo Casagrande, o adolescente confessou o crime. Ele também deu a polícia a roupa, com uma suástica nazista, que usou durante os ataques, e as armas.

Outro detalhe divulgado pelo governador reeleito foi de que o ataque era planejado pelo atirador há dois anos. O governo estadual decretou luto oficial de três dias “em sinal de pesar pelas perdas irreparáveis”. Em relação aos ataques, o primeiro ataque teria acontecido por volta das 9h49, segundo imagens captadas por câmeras de segurança e compartilhadas nas redes sociais. Nas gravações é possível ver o momento em que um jovem invade um dos colégios vestido roupa e chapéu camuflado, usando uma máscara para tampar o rosto e segurando uma pistola.

Em entrevista coletiva, o secretário de Segurança Pública do Estado, Marcio Celante, afirmou que a prioridade das equipes de segurança foi o socorro às vítimas. Segundo ele, na primeira escola, a Primo Bitti, foram 11 vítimas, sendo dois mortos e nove feridos, enquanto na segunda foram identificadas mais três vítimas, incluindo a morte de um estudante. Agora, os agentes de segurança investigam se o autor dos disparos teve ajuda de terceiros nos ataques.

Por:Jornal Folha do Progresso em 26/11/2022/07:05:53 com informações da Jovem Pan

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...