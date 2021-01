Caminhão cai de ponte de 53 metros entre Paraná e SP, motorista morreu. (Foto© Fornecido por RedeTV!)

Um caminhão desabou de uma ponte de 53 metros em cima da represa Chavantes, entre os estados de São Paulo e Paraná na manhã desta quarta-feira (13). O motorista que conduzia o veículo morreu na hora.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a carreta colidiu com uma das proteções da ponte de caiu na água. Não há indícios de que haviam outras pessoas dentro do veículo, mas a Polícia Rodoviária Federal investiga as condições do acidente.

A ponte de 53,5 metros de altura e 1.550 de extensão fica a 11 quilômetros da cidade de Carlópolis, no Paraná. Equipes de resgate estão no local e tentam remover o veículo.

Fonte: RedeTV!

