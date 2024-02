Atletas do Paysandu Náutica Máster ficam feridos gravemente em acidente no rio Guamá

Segundo o clube, a embarcação em que eles estavam foi atingida por uma lancha que faz a travessia para a ilha do Combu.

Atletas do Paysandu Náutica Máster ficaram feridos com gravidade em um acidente registrado no rio Guamá, neste sábado (3). O acidente ocorreu em frente ao antigo Iate Clube do Pará. Em suas redes sociais, o clube informou que uma lancha que faz a travessia para a ilha do Combu atingiu “o nosso 8 + (uma embarcação) de forma irresponsável e criminosa, causando ferimentos graves em atletas do clube, causando, ainda, danos ao barco e remos do clube”.

O clube acrescentou: “Pedimos aos órgãos competentes que fiscalizem e punam esses infratores. E nossa gratidão ao clube Guajará pelo socorro prestado aos nossos atletas”. O Paysandu Náutica Máster também agradeceu o Corpo de Bombeiros e a Polícia Civil “pelo socorro de nossos atletas e pelas diligências para apuração e responsabilidade do causador do acidente. Esperamos não ter que ver mais cenas como estas, em especial envolvendo os praticantes de esportes náuticos”.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/02/2024/13:51:37

