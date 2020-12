Cuiabá é superior, vence o Luverdense e fica perto das semifinais do Mato-grossense

O Cuiabá venceu, há pouco, o Luverdense, por 2 a 0, no jogo de ida das quartas de final do Campeonato Mato-grossense, no estádio Passo das Emas.

Mesmo com um time misto, o Dourado conseguiu ser superior, não teve muitas dificuldades para superar a equipe de Lucas do Rio Verde, e chegou a 40 partidas de invencibilidade no certame Estadual.

No primeiro tempo, o Luverdense tentou se impor, mostrar intensidade e conseguiu fazer boas jogadas. O Cuiabá, por sua vez, soube neutralizar o adversário e criou as melhores oportunidades. Os 45 minutos iniciais foram movimentados, com os adversários se estudando, até que o Dourado conseguiu abrir o placar.

Já na etapa complementar, ambos os times apresentaram mais cansaço. Com o resultado reverso, a equipe da casa foi para cima e deu espaço para o contra-ataque do Cuiabá, que conseguiu ser eficaz e em jogada trabalhada ampliou o marcador. O Dourado administrou bem o resultado a seu favor e alcançou boa vantagem para a volta.

O jogo – Em menos de 30 segundos, o Cuiabá quase abriu o placar. Ferrugem recebeu boa bola, dominou dentro da área, driblou e ajeitou para Perdigão, que chutou de longe. A bola passou perto da trave direita, assustando o goleiro Gabriel Félix.

No lance seguinte, o Luverdense respondeu. Isaac recebeu cruzamento e cabeceou, mas o goleiro João Carlos saltou e fez milagre, mandando para escanteio. Na cobrança, a zaga do Dourado afastou o perigo.

Aos 9, Alan Fabrício cobrou escanteio, a defesa afastou e a bola voltou para ele, que tentou novamente. A bola desviou na defesa e foi para escanteio. Na cobrança, Anderson Conceição afastou o perigo da área cuiabana.

Depois o jogo ficou mais estudado, e ambos os sistemas defensivos foram bastante efetivos, conseguindo interromper troca de passes e não deixando os ataques oferecerem perigo de gol.

Aos 38, Diego Jardel recebeu, dominou e tentou bater, mas a bola explodiu na defesa do Luverdense, que no rebote conseguiu afastar o perigo definitivamente. Aos 40, o Luverdense bateu falta, mas pela esquerda do gol de João Carlos.

Na marca dos 43, o Dourado conseguiu abrir o placar. Em cobrança de escanteio de Diego Jardel, o zagueiro Anderson Conceição subiu mais que a defesa, e cabeceou firme, para baixo e sem chances de defesa para Gabriel Félix. Luverdense 0 x 1 Cuiabá.

Na segunda etapa o Luverdense foi para cima. Aos 12, em cobranças de escanteio, o goleiro João Carlos fez dois milagres e evitou o empate. Ambas as defesas foram após cabeceadas do ataque do time da casa.

Com a boa consistência defensiva, aos 15 o Cuiabá ampliou. Em contra-ataque rápido, com três do Dourado contra um defensor, Perdigão partiu com a bola dominada e tocou para Diego Jardel, que dominou e bateu de esquerda, sem chances para o goleiro adversário. Luverdense 0 x 2 Cuiabá.

Mesmo sofrendo o segundo tento, o LEC tentou ir para cima. Logo aos 17, o meia Ynaiã recebeu a bola livre e arriscou de longe, para boa defesa do goleiro João Carlos. Aos 20, Alan Fabrício recebeu e chutou, mas a defesa desviou e escanteio para o time da casa.

Aos 38, Lucas Caetano fez boa jogada individual para o Luverdense, driblou dois adversários, invadiu a área e tentou a batida. A bola saiu sem muita direção e passou pela direita da meta defendida por João Carlos.

Aos 40, o Cuiabá saiu em velocidade de novo. Em boa troca de passes, o ataque conseguiu invadir a área, mas na hora do último passe, a defesa do LEC conseguiu interceptar e afastar o perigo.

Já aos 46, o Dourado por pouco não ampliou. Nenê Bonilha fez bom lançamento para Diego Jardel, que dominou e bateu de esquerda, para excelente defesa do goleiro Gabriel Félix.

O jogo da volta será na quarta-feira, às 20h30, na Arena Pantanal. Quem vencer, encara o Nova Mutum Esporte Clube, que eliminou o Sinop, e garantiu vaga para as semifinais, nos dias 13 e 16, em horários ainda não definidos.

Por:Só Notícias/Luan Cordeiro (foto: Só Notícias/Altair Anderli)

