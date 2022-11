Atlético-MG e Fortaleza vão para a Libertadores; Ceará é o último rebaixado do Brasileirão

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

(Com informações do Jovem Pan/Foto:Reprodução).

Além deles, quem também garantiu vaga direta é o Flamengo por ter conquistado tanto a Libertadores deste ano quanto a Copa do Brasil. Como o Rubro-Negro ficou na 5ª colocação do Brasileirão, o time carioca abriu mais duas vagas para a pré-Libertadores, que é destinada ao quinto e sexto colocado do campeonato nacional.

O Palmeiras, que conquistou o 11º título da competição nesta edição, garantiu a vaga na Libertadores 2023. Internacional (2º colocado), Fluminense (3º colocado) e Corinthians (4º colocado) fecham a lista dos que também estarão direto na fase de grupos do torneio da América do Sul.

