Quase 60 mil no Pará faltaram ao Enem

Estudantes na prova do Enem. | (Foto:Reprodução).

Após a abertura dos portões, não houve registro de problemas. Porém, a tensão foi grande perto do horário de fechamento. Muitos alunos tiveram que correr para não perder a prova.

Em Belém, o primeiro domingo de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022 foi marcado pela tranquilidade em vários locais de prova.

Ontem (13), além da redação, os candidatos tiveram que responder questões de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Ciências Humanas e suas Tecnologias. Após a abertura dos portões, que ocorreu às 12h (horário de Brasília) não houve registro de grandes aglomerações ou problemas.

No Pará, segundo o Ministério da Educação (MEC), dos 202.178 inscritos, 59.326 faltaram no primeiro dia de prova e 142.852 participaram.

Raissa Araújo, 19 anos, que vai tentar uma vaga no curso de Medicina, chegou confiante e com antecedência na Escola Estadual Ulysses Guimarães, no bairro de Nazaré. “Essa é a quarta vez que vou fazer o Enem e me preparei muito para esse momento.

Foi um ano de estudos intensificados e acredito que fiz tudo que estava ao meu alcance. Estou bem tranquila com a prova e espero que dê tudo certo no final e que o sonho da aprovação se concretize”.

No seu terceiro ano de Enem, Ronald Barbosa, 21, afirma que a experiência seria uma aliada na hora de resolver as questões da prova. O jovem que se preparou estudando em casa quer garantir também uma vaga no curso de Medicina.

“Desde janeiro eu comecei meu cronograma de estudos onde, em cada semana, eu estudava uma área específica. Tenho certeza que, com essa minha dedicação e a experiência das provas dos outros anos, vou conseguir ser aprovado”.

Do lado de fora dos locais de prova, pais e responsáveis emanavam vibrações positivas aos candidatos. Olegário Moreira e Divane Moreira, fizeram questão de esperar na fila de entrada da escola onde a filha Suzana Moreira, 18, fez sua prova concorrendo a uma vaga no curso de Pedagogia.

Confiantes, eles já previam o resultado. “Ela é muito estudiosa e esforçada. Então, não tem como ser outro resultado. É uma prova difícil, como todos sabemos, mas ela está preparada. Se Deus quiser vamos comemorar muito”, disse a mãe.

Enquanto aguardavam a abertura dos portões da Universidade da Amazônia (Unama), outro local de provas, as amigas Kelen Araújo,18, e Ana Carolina, 20, conversavam confiantes e disseram estar tranquilas com o exame.

“Fiz cursinho, curso de redação e de tudo um pouco para poder chegar aqui preparada. Acredito que manter essa tranquilidade vai me ajudar bastante lá dentro”, contou Kelen que busca aprovação em Medicina.

Para dar apoio na realização do certame, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) e o Ministério da Justiça e Segurança Pública coordenam a Operação “Enem 2022”, com ações de logística, policiamento e monitoramento em tempo real nos locais de prova, a fim de garantir o êxito para os candidatos. Mais de 4 mil agentes de segurança foram mobilizados para atuar nas duas fases do certame. (Com Redação) (Com informações de Wesley Costa / Diário do Pará).

Jornal Folha do Progresso em 14/11/2022/10:38:47

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...