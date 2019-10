Atlético-MG tem início fulminante e vence o Santos com tranquilidade

Por:Gazeta Esportiva (foto: Bruno Cantini/assessoria) 20/10/2019 17:35

O Atlético-MG venceu o Santos por 2 a 0 na tarde deste domingo, no Estádio Independência, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Galo foi letal nos primeiros minutos, abriu vantagem com Luan e Leonardo Silva e administrou o placar com facilidade no segundo tempo.

Com a derrota, o Peixe segue na terceira colocação, com 51 pontos, mas pode terminar a rodada a cinco do Palmeiras e a 13 do Flamengo. O Verdão visita o Athletico-PR e o Rubro-Negro enfrenta o Fluminense, também neste domingo. Os mineiros estão em 12º, com 35.

Na próxima rodada, o Santos terá o clássico contra o Corinthians, sábado, na arena em Itaquera. O Atlético-MG medirá forças com o São Paulo, no Morumbi, no domingo.

O JOGO

O começo da partida foi perfeito para o Atlético-MG. Logo no segundo minuto, Réver fez lançamento longo, Jorge dormiu na marcação e Luan recebeu e bateu cruzado para abrir o placar. A arbitragem confirmou o gol depois de acionar o VAR.

O gol do Galo deixou o Santos ansioso – a posse de bola não foi convertida em lances perigosos e o segundo gol dos visitantes saiu aos 22, quando Leonardo Silva ganhou de Gustavo Henrique e Luan Peres e marcou de cabeça.

O Atlético recuou todas as linhas e passou a administrar a vantagem. Nervoso, o Santos mais discutiu que jogou e só assustou na bola parada – cabeceio de Lucas Veríssimo por cima e falta perigosa de Carlos Sánchez.

SEGUNDO TEMPO

Jorge Sampaoli sacou Marinho para colocar Eduardo Sasha na etapa final. Dessa forma, o time voltou a ter um centroavante. Lucas Veríssimo improvisado na lateral direita, porém, foi mantido após o intervalo e a equipe seguiu sem criatividade.

A primeira grande chance dos 45 minutos finais foi do Atlético-MG. Luan cruzou e Elias, como elemento surpresa, cabeceou perto do travessão aos 14′.

O tempo passou e o Santos terminou sem criar uma chance clara, com jogada trabalhada. O Atlético-MG não teve sustos, ficou perto do terceiro até o fim e garantiu a vitória em casa.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...