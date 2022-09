Filho mata pai que queria sair de casa armado após ingerir bebida alcoólica em MT

(Foto:Reprodução Redes Sociais) – Um homem de 41 anos foi morto a tiros no último domingo na área rural de Aripuanã (MT), a 474 quilômetros de Cuiabá. O autor dos disparos foi apontado como seu próprio filho, de 21 anos.

A vítima foi identificada como Abadias Honório da Silva, e o suspeito, Walisson Honório. Segundo portais de notícia da região, a mulher de Abadias, que também é mãe de Walisson, presenciou o momento.

O crime teria sido provocado por uma discussão entre os dois num churrasco, onde houve consumo de bebida alcoólica. De acordo com os relatos, o pai teria proferido ameaças e destruído alguns pertences da casa, mas quando Abadias tentou sair de casa armado mesmo estando embriagado, teria sido impedido pelo filho que acabou efetuando os tiros.

Por fim, o homem foi encontrado com ferimentos na cabeça e no braço direito.

Procurada, a Polícia Civil disse que o caso foi registrado como homicídio doloso.

Leia abaixo o comunicado da corporação na íntegra:

“Na tarde de domingo, o plantão desta delegacia de Aripuanã recebeu comunicação do núcleo da PM em Conselvan de que havia ocorrido um homicídio em uma fazenda daquela localidade.

A equipe plantonista seguiu para o local e encontrou o corpo da vítima próximo da residência, com ferimentos na cabeça, braço direito e orelha, causados, possivelmente, por projétil de arma de fogo.

Segundo uma testemunha, pai e filho fizeram um churrasco, ingeriram bebidas alcoólicas e ocorreu um desentendimento entre os dois.

A vítima estava embriagada e queria sair de casa armada e ao ser impedido, passou a fazer ameaças de morte ao suspeito e à testemunha e depois começou a quebrar objetos e móveis da casa. O filho (suspeito) pegou um revólver e um rifle da vítima. Na estrada, o suspeito efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima e depois disse que iria se desfazer do cadáver, sendo impedido pela testemunha. Após os fatos, o suspeito pegou sua motocicleta e fugiu do local levando um revólver. A testemunha acionou a polícia”. (Com informações do Extra).

Jornal Folha do Progresso em 21/09/2022/

