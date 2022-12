PM prende suspeito de tráfico com 97 papelotes de pasta base de cocaína, em Santarém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Ao perceberem a chegada dos agentes, várias pessoas evadiram-se do local indicado seguindo várias direções. Um suspeito foi capturado pelos militares próximo à Praça do Livramento após tropeçar e cair. O procedimento de revista resultou na apreensão de 97 papelotes de pasta à base de cocaína, um aparelho celular e na quantia de R$ 1.089,75.

Policiais do 35º BPM realizavam rondas ostensivas para coibir e prevenir a criminalidade quando foram informados por moradores da rua Barão de São Nicolau, no bairro Uruará, que pessoas estariam comercializando drogas em uma residência da via.

Em Santarém, município do Baixo Amazonas, a PM apreendeu 97 papelotes de pasta base de cocaína. A ação foi realizada na última sexta-feira (2) por agentes do 35º Batalhão de Polícia Militar, unidade subordinada ao Comando de Policiamento Regional I (CPR I).

You May Also Like