Atropelamento deixa 35 pessoas mortas na China; divórcio teria motivado crime

Foto: Reprodução | Outras 40 pessoas ficaram feridas; motorista tentou fugir do local, mas foi detido pela polícia.

Trinta e cinco pessoas morreram no sul da China depois que um carro bateu em uma multidão que se exercitava em um centro esportivo ao ar livre na noite de segunda-feira (11), segundo a polícia.

Outras 40 pessoas ficaram feridas e foram hospitalizadas depois que um SUV atingiu moradores que se exercitavam no Centro Esportivo de Zhuhai, na cidade de Zhuhai, no sul do país, informou a polícia em um comunicado nesta terça-feira (12).

O motorista, identificado como Fan, é um homem de 62 anos e foi “contido” pela polícia enquanto tentava fugir do local, segundo o comunicado.

“Os policiais o encontraram se machucando com uma faca no veículo, foi detido imediatamente e o encaminharam ao hospital para tratamento. Devido aos graves ferimentos no pescoço, Fan está atualmente inconsciente, ainda em tratamento de emergência e incapaz de ser interrogado”, disse a polícia no comunicado.

Investigações preliminares sugerem que o foi supostamente desencadeado pela insatisfação de Fan com os resultados da divisão de propriedades em seu divórcio, acrescentou o comunicado.

Fan foi detido sob suspeita de “colocar em risco a segurança pública”, conforme o comunicado.

O líder chinês Xi Jinping pediu todos os esforços para tratar os feridos e solicitou que o autor do crime fosse severamente punido de acordo com a lei, descrevendo o atropelamento em massa como um caso de “natureza extremamente maliciosa”, informou a emissora estatal CCTV.

O atropelamento e fuga ocorreu na véspera do maior show aéreo civil e militar da China, que acontece de 12 a 17 de novembro em Zhuhai.

Imagens do acidente, geolocalizadas pela CNN, mostram dezenas de pessoas deitadas sobre trilhas de corrida e terrenos próximos, com tênis espalhados.

Muitos dos feridos usavam roupas esportivas, incluindo os uniformes de pelo menos dois grupos de caminhada locais.

O Centro Esportivo de Zhuhai possui uma pista e um campo ao ar livre que são frequentados pelos residentes para exercícios diários. Após o atropelamento o centro anunciou que ficaria fechado até segunda ordem.

A China, um país de 1,4 bilhão de habitantes, geralmente tem baixos índices de crimes violentos. Mas, nos últimos meses, tem enfrentado uma série de ataques que têm como alvo pessoas aleatórias, incluindo crianças em idade escolar.

Em outubro, a polícia prendeu um homem de 50 anos depois que ele fez um ataque a facadas perto de uma escola primária em Pequim feriu cinco pessoas, incluindo três crianças.

Em setembro, três pessoas morreram e outras 15 ficaram feridas em um ataque com faca em um supermercado do subúrbio de Xangai.

Também em setembro, um ônibus colidiu com uma multidão de estudantes e pais do lado de fora de uma escola na cidade de Tai’an, na província de Shandong, matando 11 pessoas e ferindo outras 13. As autoridades chinesas não revelaram se o fato foi acidental ou deliberado.

Fonte: CNN BRASIL Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 12/11/2024/13:00:03

