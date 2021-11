CadÚnico concede acesso ao Auxílio Brasil; saiba como verificar se você está inscrito

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O registro no Cadastro Único é o requisito básico para garantir o Auxílio Brasil. Além disso, é por base desses dados que o Ministério da Cidadania distribui todos os benefícios do governo federal, como a Tarifa Social de Energia Elétrica.

Vale lembrar que aqueles que forem cadastrados no Bolsa Família, desde que tenham registros atualizados, serão automaticamente inseridos no Auxílio Brasil. publicidade

O Bolsa Família deu lugar ao Auxílio Brasil, que está previsto para começar a ser pago no dia 17 de novembro de 2021. A porta de entrada para ter direito ao benefício, no entanto, é o registro CadÚnico (Cadastro Único).

You May Also Like