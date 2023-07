Automatização para e-commerce é o tema da live AproxiME

O evento on-line do programa AproxiME Correios, que acontece nesta quinta-feira (20), apresentará o tema “A Automatização Ideal para o E-commerce”, com o convidado Geferson Alencar, cofundador na CPAP CARE, empresa renomada no mercado de cuidados respiratórios.

Uma gestão efetiva do e-commerce é fundamental para o sucesso do negócio. Para criar uma presença online bem-sucedida, aumentar as vendas, melhorar a experiência do cliente e se manter competitivo, a gestão eficiente e eficaz do e-commerce tem enfrentado desafios que exigem do empreendedor pensar em cada detalhe do suporte ao comércio digital. Alguns segundos podem determinar o sucesso ou o fracasso de uma venda. O erro no estoque de produtos pode acarretar a perda de um cliente em potencial. Dentre outros inúmeros fatores, podemos ver o quão importante é a automatização das empresas que operam o e-commerce.

E todo esse universo de dinâmicas e rápidas mudanças comportamentais, que dão mais profissionalismo ao comércio eletrônico em todas as suas etapas, com a necessária e adequada automatização, de acordo com o perfil do negócio digital, será o tema central da live.

Geferson Alencar é apaixonado da Tecnologia da Informação e empreendedor do mundo do e-commerce, tem mais de 7 anos de experiência, se tornando uma figura respeitada e influente nesse dinâmico setor. Sua visão estratégica e habilidades técnicas têm sido fundamentais para impulsionar o crescimento e o sucesso da empresa que gerencia. Geff, como é conhecido, dedica seu tempo a compartilhar conhecimentos e ajudar outros empreendedores, estando presentes em todas as mídias sociais.

Com lives quinzenais, o Programa AproxiME Correios oferece aos micro e pequenos empreendedores uma vasta gama de soluções, desde a disponibilização de e-books, vídeos, informativos e lives, além de oferecer consultoria completa para e-commerce. Também é possível por meio da página Vitrine divulgar a empresa parceira no portal do AproxiME.

Serviço

Live AproxiME Correios – “A Automatização Ideal para o E-commerce” com Geferson Alencar, cofundador na CPAP CARE

Data: 20/7/2023, quinta-feira

Horário: 11h (horário de Brasília/DF)

Assista no canal dos Correios no YouTube

Fonte: Ascom Correios/Foto:Redes sociais e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/07/2023/17:25:35

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...