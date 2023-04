Autor de atentado a creche em Blumenau diz que tinha outra escola como alvo, mas mudou de ideia

(Foto:Reprodução) – Polícia Civil de Santa Catarina está focada em buscar as motivações do crime, que deixou quatro crianças mortas e outras cinco feridas, e possíveis coautores

Após audiência de custódia realizada nesta quinta-feira (6) com o autor do atentado na escola infantil Cantinho Bom Pastor, em Blumenau, a Polícia Civil de Santa Catarina está focada em buscar as motivações do crime e possíveis coautores.

Em depoimento, o homem de 25 anos confessou que, inicialmente, seu alvo era outra escola, mas que mudou de ideia, decidindo-se pela Cantinho Bom Pastor.

O celular dele já teve os dados extraídos pela polícia científica catarinense, em Joinville, para a análise, e pelo menos 40 gigabytes de memória foram coletados — o que, segundo a corporação, é considerado um grande volume de dados. O conteúdo foi repassado ao setor especializado em crimes cibernéticos. Varreduras estão sendo feitas para entender a dinâmica do atentado.

— Uma equipe está realizando a análise desses dados para apurar se continha informações relevantes acerca do caso, se eventualmente há coaturores e partícipes do crime, se estava envolvido em algum grupo relacionado a este tipo de crime, e detalhes que vão poder nos auxiliar a entender a motivação dos crimes — explicou Rodrigo Raitez, um dos dois delegados que conduzem a investigação.

A polícia trabalha ainda com imagens de câmeras de segurança para tentar elucidar, em especial, os momentos anteriores ao crime, e vem traçando um perfil completo do suspeito.

Na quarta-feira (5), o autor do atentado pulou o muro da creche e atingiu com golpes de machadinha as crianças que estavam no parquinho da instituição. Quatro morreram e outras cinco ficaram feridas.

Prisão Preventiva

A Justiça de Santa Catarina decretou nesta quinta-feira, 6, a prisão preventiva do autor do ataque a creche Cantinho Bom Pastor, em Blumenau. O homem, de 25 anos, foi preso em flagrante, nesta quarta-feira, 5, após invadir o Centro de Educação Infantil (CEI) e matar quatro crianças com golpes de machadinhas. A decisão foi tomada após uma audiência de custódia. De acordo com o Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC), o juiz considerou a de manutenção da ordem pública e da reta aplicação da lei penal. “Blumenau, Santa Catarina e o Brasil estão de luto”, disse o magistrado em sua decisão. Segundo órgão, o processo está sob sigilo por conta da presença de menores nos autos e tramitará na 2ª Vara Criminal da Comarca de Blumenau.

O delegado-geral de Santa Catarina, Ulisses Gabriel, que investiga o caso, disse ontem, durante entrevista coletiva, que o rapaz responderá por quatro homicídios triplamente qualificados e quatro tentativas de homicídio triplamente qualificados. De acordo com as investigações, o criminoso é natural de Salto do Lontra, no Paraná. Ele possuí ao menos quatro passagens pela polícia desde 2016. O homem respondeu por tentativa de homicídio contra o padrasto, porte de drogas e dano. Segundo a polícia, o assassino pulou o muro da creche e matou as crianças, que tinham entre 4 e 7 anos. Todas foram sepultadas nesta quinta-feira. Outras cinco crianças ficaram feridas. O homem se entregou à polícia após cometer o crime.

Fonte e Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 09/04/2023/07:56:29

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...