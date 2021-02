Auxilio Emergencial 2021 consulte pelo CPF; vou receber?

(Foto:Reprodução)- O Governo Federal disponibilizou ainda em 2020 uma ferramenta bastante útil com um passo a passo para consultar e tirar dúvidas de quem solicitou o Auxílio Emergencial.

Essa ferramenta poderá ser usada para consultar quem será beneficiado com o auxílio emergencial em 2021, uma vez que haverá um corte no número de beneficiários. Para acessar às informações, é necessário ter em mãos alguns documentos como CPF, nome completo, data de nascimento e nome da mãe do beneficiário. Após a inserção dos dados pelo cidadão, aparecerá uma tela com as informações de todas as etapas do processamento do benefício na Dataprev.

Para facilitar ainda mais a consulta, o órgão desenvolveu também uma cartilha com o passo a passo para as pessoas acessarem as informações pelos sites.

A pesquisa pode ser feita tanto pelo site www.cidadania.gov.br/consultaauxilio quanto pelo https://consultaauxilio.dataprev.gov.br. Os sites foram desenvolvidos para serem acessados pelo computador ou por dispositivos móveis, como celulares ou tablets.

Auxílio Emergencial 2021

Os beneficiários das novas parcelas do auxílio emergencial, concedido pelo governo federal, serão selecionados através da planilha com os dados de quem já havia recebido outras parcelas em 2020. O governo será o responsável pela peneira, já que menos pessoas terão acesso ao novo benefício.

