Homem encontrado enforcado em Vila Isol em Novo Progresso

(Imagem Ilustrativa)- Novo Progresso – homem foi encontrado enforcado por colega de trabalho na Comunidade Vila Isol, zona rural.

O fato foi registrado na noite de ontem, 17 de Fevereiro de 2021 na delegacia de Polícia Civil de Novo Progresso Progresso, sendo atendido o caso pelo plantonista.

Segundo informações repassadas a nossa reportagem na manhã de hoje (18/02), o fato que a princípio está sendo tratado como suicídio, teve como vítima o nacional identificado como “Airton Luiz Kuffel”, que foi encontrado por um colega de trabalho ao chegar no local onde estavam residindo, sendo em uma propriedade rural, localizado na Comunidade Vila Isol, km 1009, neste município, a vítima estava pendurada com uma corda no pescoço, em estado avançado de decomposição.

Segundo o colega da vitima que não teve o nome revelado, a vitima estaria estaria com depressão, e que seu colega de trabalho ao retornar de uma viagem localizou o corpo pendurado.

A polícia civil foi comunicada do ocorrido, sendo acionado o serviço funerário para a remoção do corpo, após os procedimentos legais e cabíveis.

O irmão da vítima foi localizado e informado do ocorrido.

