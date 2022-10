Lula ganha em 14 estados; e Bolsonaro, em 12 e no DF; veja mapa

(Foto:Reprodução) – Com o resultado das urnas deste domingo (2), os candidatos à Presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL) disputarão o segundo turno das eleições no dia 30 de outubro. Eles alcançaram 48,43% e 43,20% dos votos, respectivamente.

O candidato do PT venceu em 14 estados; e o do PL, em 12, além do Distrito Federal. Lula ficou com a maioria dos votos em todos os estados do Nordeste, enquanto Bolsonaro teve maior adesão em todos os estados do Sul e Centro-Oeste.

As regiões Sudeste e Norte ficaram divididas. No Sudeste, Lula venceu em Minas Gerais, mas perdeu nos outros três estados. No Norte, quatro estados ficaram com o ex-presidente; e três, com o atual.

Veja onde Lula venceu

Alagoas

Lula: 56,5%

Bolsonaro: 36,05%

Amapá

Lula: 45,67%

Bolsonaro: 43,41%

Amazonas

Lula: 49,57%

Bolsonaro: 42,81%

Bahia

Lula: 69,73%

Bolsonaro: 24,31%

Ceará

Lula: 65,91%

Bolsonaro: 25,38%

Maranhão

Lula: 68,84%

Bolsonaro: 26,02%

Minas Gerais

Lula: 48,29%

Bolsonaro: 43,60%

Pará

Lula: 52,22%

Bolsonaro: 40,27%

Paraíba

Lula: 64,21%

Bolsonaro: 29,62%

Pernambuco

Lula: 65,27%

Bolsonaro: 29,91%

Piauí

Lula: 74,25%

Bolsonaro: 19,90%

Rio Grande do Norte

Lula: 62,98%

Bolsonaro: 31,02%

Sergipe

Lula: 63,82%

Bolsonaro: 29,16%

Tocantins

Lula: 50,4%

Bolsonaro: 44%



Onde Bolsonaro venceu:

Acre

Bolsonaro: 62,50%

Lula: 29,26%

Distrito Federal

Bolsonaro: 51,65%

Lula – 36,85%

Espírito Santo

Bolsonaro: 52,23%

Lula: 40,4%

Goiás

Bolsonaro: 52,16%

Lula: 39,51%

Mato Grosso

Bolsonaro: 59,84%

Lula: 34,39%

Mato Grosso do Sul

Bolsonaro: 52,7%

Lula: 39,04%

Paraná

Bolsonaro: 55,26%

Lula: 35,99%

Rio de Janeiro

Bolsonaro: 51,09%

Lula: 40,68%

Rio Grande do Sul

Bolsonaro: 48,89%

Lula: 42,28%

Rondônia

Bolsonaro: 64,36%

Lula: 28,98%

Roraima

Bolsonaro: 69,57%

Lula: 23,05%

Santa Catarina

Bolsonaro: 62,21%

Lula: 29,54%

São Paulo

Bolsonaro: 47,71%

Lula: 40,89%

(Com informações de Carolina Cerqueira da CNN).

Jornal Folha do Progresso em 03/10/2022

