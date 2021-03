Bolsonaro é chamado de psicopata por Doria na CNN americana

Doria critica Bolsonaro na CNN norte-americana (Foto:Reprodução)

Governador deu entrevista em inglês e fez duras críticas à gestão da pandemia pelo presidente

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), deu entrevista à CNN norte-americana, na noite desta segunda-feira, e classificou o presidente Jair Bolsonaro como “despreparado” e “psicopata”.

O tucano disse, em inglês, que milhões de brasileiros estão pagando preço pela gestão do “psicopata” Bolsonaro.A jornalista Julia Chatterley, da CNN, disse que a segunda onda de covid no Brasil está devastando o país, e causando colapso na saúde, com recordes diários de mortes.Doria disse que se Bolsonaro agisse com responsabilidade desde o início da pandemia, “milhares de vidas seriam salvas”.

“O Brasil é um país maravilhoso, de pessoas trabalhadoras”, disse o governador. Ele disse ainda que na gestão da pandemia, Bolsonaro cometeu “erros inacreditáveis”. Doria lembrou que o presidente se referiu à covid como uma “gripezinha” e que o fato de o presidente não usar máscara é “um péssimo exemplo para a população do Brasil”.

Por:Redação Integrada com informações do Metrópoles

