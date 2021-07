Avião comercial com 28 pessoas a bordo cai no extremo leste da Rússia

Península de Kamchatka, no extremo leste da Rússia – (Foto: Google maps)

Aeronave perdeu contato com a torre de comando nesta terça-feira (6); ainda não há detalhes sobre vítimas

Um avião, modelo AN-26, com 28 pessoas a bordo perdeu contato com a torre de comando na península de Kamchatka, no extremo leste da Rússia. As informações são do Ministério para Situações de Emergência do país. De acordo com atualização durante a madrugada desta terça-feira (6), a aeronave foi localizada no oceano.

De acordo com as autoridades, o avião seguia a caminho da capital regional Petropavlovsk-Kamchatsky para a aldeia de Palana, na parte norte da península, e perdeu contato com o controle de tráfego aéreo durante o voo.

Equipes de busca e resgate se dirigiram para a região, mas ainda não há detalhes sobre vítimas. Havia 22 passageiros e seis tripulantes a bordo. Segundo o centro de meteorologia local o tempo na área estava nublado.

Por:Maria Kiselyova, Himani Sarkar e Kim Coghill, da Reuters

