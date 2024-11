Avião de pequeno porte cai no Rio Tapajós, no Pará; Bombeiros e Exército fazem buscas por ocupantes

Parte de asa de avião foi encontrada em Itaituba — Foto: Reprodução

Queda ocorreu em Itaituba e foi vista por militares. Moradores da região auxiliam nas buscas.

Um avião de pequeno porte caiu nesta sexta-feira (29) no Rio Tapajós, em Itaituba, sudoeste do Pará. Buscas por ocupantes foram realizadas por militares dos bombeiros e Exército e documentos e parte da de um avião foram encontrados durante as buscas.

A queda teria ocorrido em frente ao prédio 53º Batalhão de Infantaria de Selva (53º BIS), por volta das 12h. Em nota, o Comando Militar do Norte (CMN) informou que militares avistaram o momento da queda do avião e acionaram duas equipes do Grupo de Combate da Seção de Embarcações.

Em nota, o Corpo de Bombeiros Militar do Pará informou que trabalha “na busca pelas vítimas e pela a aeronave desaparecidas no rio Tapajós, em Itaituba”. Os trabalhos foram suspensos no início da noite e serão retomadas no sábado (30).

A suspeita é que o avião tenha se chocado com cabos de energia quando tentava pousar no aeroporto da cidade e a fumaça de queimadas na região tenha atrapalhado a visibilidade, como mostrou a TV Liberal – veja no vídeo abaixo.

As autoridades não confirmaram até a noite de sexta o que pode ter provocado a queda, o modelo da aeronave, nem quantas pessoas estariam nela.

Os militares seguem atuando nas buscas e uma equipe de mergulhadores dos bombeiros em Santarém foi acionada. Moradores da região também estão na margem do rio Tapajós auxiliando nas buscas.

O Primeiro Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA I) informou que coleta informações para investigar o caso sobre a queda da aeronave “sem identificação de matrícula até o presente momento”. Já a Polícia Civil informou que não está atuando no caso.

Fonte: g1 Pará — Belém e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 30/11/2024/11:02:56

