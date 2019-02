Policial se fere com arma de fogo apreendida com suspeito na Cremação

Policial foi socorrido e passa bem (Polícia Civil/Arquivo)

O agente estava no interior da viatura quando a arma disparou acidentalmente

Um investigador da Polícia Civil foi ferido acidentalmente por um disparo de arma de fogo no final da manhã desta quarta-feira (13), em Belém. O agente teria se ferido ao manusear uma arma apreendida com um suspeito.

Segundo a delegada Maria Gorete Tourão, titular da 4ª Seccional Urbana da Cremação, onde o policial trabalha, o agente estava em diligências em uma viatura descaracterizada quando fez a apreensão de uma arma de fogo com um suspeito. Na volta para a seccional, ao manusear a arma dentro do carro, o investigador acabou se ferindo.

O tiro atingiu a panturrilha do policial. Ele foi socorrido por outros policiais que estavam na viatura e levado para um hospital particular no bairro do Umarizal. Ainda segundo a delegada, o estado de saúde dele é estável, sem risco de morte ou sequelas.

Fonte:O Liberal.

