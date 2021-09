Avião faz pouso de emergência no aeroporto de Várzea Grande (MT)

Uma aeronave modelo BE58 Beechcraft Baron fez um pouso de emergência, esta tarde, no Aeroporto Internacional Marechal Rondon, em Várzea Grande.

A assessoria da administradora do aeroporto confirmou que o avião teve problema no trem de pouso e acabou aterrissando “de barriga” no local.

A concessionária do aeroporto informou ainda que as equipes de emergência rapidamente entraram em ação logo após o pouso e assistiram as cinco vítimas que saíram da aeronave. Nenhuma delas teve ferimentos.

A empresa proprietária da aeronave também confirmou que houve apenas danos materiais e que o pouso ocorreu “sem maiores complicações”. A pista do aeroporto chegou a ficar fechada, mas a assessoria da concessionária confirmou, há pouco, ao Só Notícias, que já houve a liberação.

As causas do acidente passam a ser apuradas. O destino e a origem do voo não foram confirmados.

Fonte:Só Notícias/Herbert de Souza (fotos: divulgação)

