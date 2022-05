Avião preparado para o transporte de cocaína é apreendido em Mato Grosso do Sul

Aeronave teve asas arrancadas e foi escondida na mata – Foto: Divulgação / Dracco

Aeronave tinha bandeira da Bolívia e está avaliada em cerca de R$ 1 milhão

Uma aeronave, com bandeira boliviana, foi apreendida após realizar um pouco não autorizado e ser abandonada na região do Paiaguás, no Pantanal sul-mato-grossense.

De acordo com o Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (Dracco), desde o dia 6 de maio policiais realizavam buscas com o objetivo de localizar a apreender a aeronave, que não tem prefixo aparente.

O avião foi localizado em meio a mata, sem as asas, que foram retiradas por criminosos como forma de tentar ocultar as evidências de crimes, mediante a alteração da cena de crime.

Além das asas retiraradas, também foi constatado que ele foi removido do ponto de pouso e escondido na região onde foi localizado.

A suspeita é que a aeronave era utilizada no tráfico de drogas, especialmente no transporte de cocaína na região de fronteira. Isto porque ela estava preparada para o transporte de entorpecentes.

Havia indícios de que os criminosos pretendiam resgatar e reparar clandestinamente o equipamento para seguir com as práticas ilícitas.

A remoção foi concluída nessa quinta-feira (12) e a aeronave ficará sob custódia da Dracco, que é responsável pela continuidade das investigações, que seguem sob sigilo.

O objetivo agora, segundo a Polícia Civil, é localizar e apreender as asas que foram retiradas da aeronave, identificar a origem e responsável pela aeronave boliviana sem prefixo aparente, apurar a natureza da carga transportada, identificar, localizar e prender o piloto e demais responsáveis pela aeronave e voo clandestino, entre outros. (A informação é do portal Correio do Estado)

A estimativa é que a apreensão tenha rendido R$ 1,2 milhão de prejuízo aos criminosos.

Por:Jornal Folha do Progresso em 14/05/2022/07:37:57

