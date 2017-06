Avião sacode fortemente e piloto pede para passageiros rezarem

Um vooda AirAsia X que ia de Perth, na Austrália, para Kuala Lumpur, na Malásia, foi forçado a voltar para o aeroporto de origem neste domingo (25), por causa de um problema técnico que provocou fortes abalos na aeronave.

Passageiros relataram que o avião, um Airbus A330, começou a sacudir após ouvirem um barulho alto. De acordo com a CNN, o piloto, então, teria anunciado o retorno do avião para Perth e pedido para que os passageiros rezassem.

Segundo uma mulher que estava no voo, ele disse: “Espero que vocês façam uma oração. Eu vou fazer também e vamos torcer para voltar para casa em segurança”.

Os passageiros aplaudiram quando o avião aterrissou a salvo. Segundo um dos viajantes, após a experiência assustadora, a aterrissagem foi suave.

Um porta-voz do aeroporto de Perth confirmou que o piloto do voo D7237 identificou um problema técnico no motor.

Nas redes sociais, uma passageira publicou um vídeo que mostra as cadeiras sacudindo.AssiSta o Vídeo AQUI

Exame.com Luísa Granato

