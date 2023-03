AVISO: Bancos ‘renegociam dívidas’ em atraso; veja como funciona

(Foto:Reprodução) – Página inicialEconomiaAVISO: Bancos ‘renegociam dívidas’ em atraso a partir desta quarta-feira (1°); veja como funciona

Brasileiros que estão com dívidas em atraso junto a bancos terão a oportunidade de renegociar esses débitos com as instituições financeiras a partir desta quarta-feira (1º), durante o Mutirão de Negociação e Orientação Financeira.

A ação é promovida pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban) em parceria com o Banco Central do Brasil, a Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) e os Procons de todo o país. A campanha vai até o dia 31 de março.

Estão na lista de negociação as dívidas no cartão de crédito, cheque especial, crédito consignado e demais modalidades de crédito, com exceção das que tenham bens dados em garantia, como veículos, motocicletas e imóveis.

Será possível renegociar débitos em atraso diretamente com os bancos, em seus canais na internet, telefone e agências, ou pelo portal consumidor.gov.br.

Para acessar a página é preciso ter senha da plataforma Gov.br – nível prata ou ouro.

Por:Jornal Folha do Progresso Com informações de AUGUSTO ALVES em 03/03/2023/16:03:55

