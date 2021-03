Fundo Esperança é reativado com até R$ 15 mil para pequenos empresários no Pará

O programa tem a finalidade de amenizar os impactos negativos gerados pelo novo coronavírus nos pequenos negócios (Foto: Agência Pará)

Oprograma de auxílio financeiro “Fundo Esperança” foi retomado pelo Governo do Pará.

A decisão foi confirmada em uma publicação no Diário Oficial do Estado da última quinta-feira (4). O retorno do auxílio já havia sido anunciado pelo governador Helder Barbalho, na noite da última terça-feira (2).

O “Fundo Esperança” tem a finalidade de amenizar os impactos negativos gerados pelo novo coronavírus nos pequenos negócios. Pensando nisso, o governo estadual criou o programa para financiar, emergencialmente, microempreendedores individuais (MEI), microempresas (ME), empresas de pequeno porte (EPP), cooperativas de trabalho e empreendedores da economia criativa (pessoa física/ CPF) sediados no Estado do Pará, sendo concedidos R$153 milhões a 66 mil empreendedores, entre pessoas físicas e jurídicas.

Os valores serão disponibilizados entre R$ 2 mil e R$ 15 mil, distribuídos da seguinte forma:

– Até R$ 2 mil para empresários informais e integrantes da economia criativa;

– Até R$ 5 mil para microempreenderores individuais;

– Até R$ 10 mil para microempresas;

– Até R$ 15 mil para empresas de pequeno porte e cooperativas

