Avô suspeito de estupro de vulnerável contra o neto de cinco anos é preso no Marajó

(Foto: Ilustrativa/canva)– A ação para prender o investigado aconteceu na tarde de quinta-feira (23/05), na casa do suspeito, no município de Breves.

Um avô, que não terá a identidade revelada, foi preso suspeito de estupro de vulnerável contra o próprio neto de 5 anos. A prisão aconteceu na quinta-feira (23/05), na comunidade de Antônio Lemos, zona rural do município de Breves, no Marajó. Conforme as informações da Polícia Civil, as investigações iniciaram após a mãe da criança denunciar o homem às autoridades policiais.

A prisão foi realizada pela equipe da Base Integrada Fluvial “Antônio Lemos”, situada no rio Tajapuru. Os agentes foram até o endereço do suspeito após a mãe da criança relatar que o avô paterno cometia abusos enquanto a menor estava sob vigilância dele. A mulher gravou o crime no celular e apresentou o vídeo que confirmava os abusos cometidos. A guarnição foi até a residência do homem e o prendeu em flagrante. O suspeito foi conduzido para a Base Integrada Fluvial de Antônio Lemos para os procedimentos cabíveis. De acordo com o diretor do Grupamento Fluvial (GFlu), delegado Arthur Braga, o suspeito foi trasladado da comunidade ao município de Breves para o presídio estadual e encontra-se à disposição do Poder Judiciário.

“Essa prisão demonstra que o sistema de segurança pública vem atuando de forma eficaz, visto que além de atuar nos crimes transfronteiriços, como tráfico de drogas e roubo a embarcação, ela também tem um olhar sobre os crimes sexuais, principalmente contra a criança e ao adolescente. São delitos que têm um prejuízo muito grande ao desenvolvimento da infância. Então, cada ação que os policiais tomam conhecimento e realizam diligências acaba resultando em êxito. Isso vem acontecendo de forma positiva e atuando nas diversas frentes da segurança pública”, destacou o delegado.

