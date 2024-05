Crime bárbaro: mulher é torturada e morta a pauladas e pedradas no interior do Pará

Mulher foi torturada e morta com requintes de crueldade, em Rio Maria. — Foto: Redes Sociais

Feminicídio foi registrado em Rio Maria, região sul do Estado. Vítima foi morta a pedradas e pauladas no rosto e atingida com golpes de faca no corpo. Marido acabou preso em flagrante.

Uma mulher foi morta com requintes de crueldade em Rio Maria, região sul do Pará, e o marido dela é o principal suspeito do crime. O caso aconteceu na última quinta-feira (23). Ernando Matias dos Santos, de 39 anos, foi preso em flagrante por feminicídio. Ele se escondeu em uma fazenda, onde tentou se envenenar.

Segundo testemunhas, o casal estava em processo de separação e Ernando estaria perseguindo a vítima. Inclusive, teria danificado o aparelho celular dela – isto há menos de uma semana. Maria dos Santos Silva, de 27 anos, foi torturada e morta a pedradas, pauladas e facadas.

Um dia antes do crime ela chegou em casa com o pé machucado e hematomas nas costas. Disse à família que teria corrido das agressões do então companheiro, que a teria ameaçado com uma faca.

Na manhã de quinta-feira (23), Ernando disse ao irmão de Maria que iria embora, mas que antes iria com ela até a cidade de Xinguara, também no sul do Pará, para comprar um novo chip para o telefone celular dela.

“Ele disse que iria pegar os pertences dele e ir embora, pois não dava mais para ficar casado com Maria”, relatou o irmão da vítima, José Silva.

José foi trabalhar e no final da tarde foi informado que sua irmã foi encontrada morta e com o rosto desfigurado.

Após o crime, Ernando se deslocou até uma fazenda na cidade de Rio Maria e lá confessou que teria matado a esposa. Segundo os funcionários do local, o suspeito chegou sujo de sangue e com o psicológico abalado.

A polícia foi acionada e quando chegou na fazenda, o suspeito estava sendo socorrido em uma ambulância, pois teria ingerido veneno para carrapato. Ernando foi encaminhado para o hospital e após a alta médica, recebeu a voz de prisão.

O caso é investigado pela delegacia de Polícia Civil de Rio Maria.

Fonte: G1 Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 25/05/2024/07:46:29

