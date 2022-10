Balsa misteriosa no Marajó: estrutura é uma balsa naufragada em processo de reflutuação

Balsa transportava madeira á época em que naufragou. Iniciativa privada realiza reflutuação. (Foto:Divulgação / Secretaria de Meio Ambiente de Melgaço)

A informação foi confirmada pela Secretaria de Meio Ambiente de Melgaço nesta quinta-feira (6)

De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente de Melgaço, moradores da região podem ficar tranquilos com relação ao aparecimento de uma estrutura de ferro gigantesca nas águas do rio Rio Carnajuba, próximo ao município, na região do Arquipélago do Marajó. A estrutura é parte de uma antiga balsa que naufragou no local e está sendo reflutuada por uma iniciativa privada.

Segundo o secretário de meio ambiente de Melgaço, Benevenuto Lima Nogueira, o naufrágio deve ter acontecido há cinco ou seis anos. À época, a embarcação transportava madeira e, após um acidente, acabou submergindo nas águas.

“Não é uma coisa misteriosa, que apareceu do nada. É uma balsa antiga, que foi vendida por uma empresa e o dono atual está fazendo a reflutuação da estrutura. Tanto que você pode ver, nas imagens que circula, que há a presença de outras embarcações próximas, com boias e compressor”, explica o secretário.

O secretário garantiu que os trabalhos não oferecem risco à população.(Com informações de Camila Guimarães).

Jornal Folha do Progresso em 06/10/2022/

