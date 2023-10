PF investiga homem por vender imagens de abuso sexual infanto-juvenil, no Pará

A Polícia Federal confirmou a identificação de um suspeito de vender fotos e vídeos com abuso sexual infantojuvenil, durante a operação “Vendas CP”, deflagrada na manhã desta segunda-feira (16), em Castanhal (Foto:Divulgação/ Comunicação Social da Polícia Federal no Pará).

Suspeito recebia via PIX o dinheiro da venda feita em grupos de mensagem

A Polícia Federal confirmou a identificação de um suspeito de vender fotos e vídeos com abuso sexual infantojuvenil, durante a operação “Vendas CP”, deflagrada na manhã desta segunda-feira (16), em Castanhal.

A PF cumpriu mandado de busca e apreensão na casa do suspeito. No local, os policiais foram informados pela mãe do investigado que seu filho estava preso por roubo e, portanto, não estava na casa. Ainda assim, foi possível confirmar que o aparelho celular dele – que havia sido apreendido pela Polícia Civil no momento da prisão – foi usado para receber o dinheiro, via PIX, da venda das imagens criminosas, pela internet.

O nome da operação, “Vendas CP”, era como o suspeito se identificava em grupo de mensagens, informou, ainda, a Comunicação Social da Polícia Federal no Pará.

Investigações da Polícia Federal apontaram a identificação do suspeito dos crimes. A ação desta segunda-feira objetivou reunir novos elementos que auxiliem nas investigações e na identificação de outros suspeitos.

O investigado responderá pelos crimes de armazenamento, compartilhamento e venda de pornografia infantojuvenil, previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, além de outros crimes identificados durante o inquérito. Ainda segundo a PF, o mandado de busca e apreensão foi expedido pela Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Castanhal.

Fonte:O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/10/2023/15:23:46

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...